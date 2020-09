Valtteri Bottas mantuvo su dominio en los entrenamientos del GP de Rusia

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) superó a su compañero y líder del Mundial, el inglés Lewis Hamilton, con un mejor tiempo de 1'33"519 en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia.

El mejor registro de Bottas fue 2,67 décimas más rápido que el de su compañero en el breve duelo que ambos protagonizaron en el ecuador de la sesión para ensayar las vueltas rápidas de clasificación del sábado.

El australiano Daniel Ricciardo (Renault) fue tercero a un segundo y tras él se colocó el español Carlos Sainz (McLaren), a 1,2 segundos de Bottas, después de haber podido rodar poco en la primera sesión por un accidente.

CLASSIFICATION - END OF FP2@ValtteriBottas finishes 🔝 of both of Friday's practice sessions@danielricciardo completes a promising day with a strong P3 💪#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ugsj3Q1HNI