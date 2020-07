Valtteri Bottas saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Austria

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá este domingo desde la pole position en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg, donde relegó al segundo puesto a su compañero de equipo inglés Lewis Hamilton, séxtuple campeón del mundo.

Bottas dominó este sábado la calificación y firmó la duodécima pole de su carrera en la F1 al cubrir, en su mejor vuelta, los 4.318 metros de la pista austriaco en un minuto, dos segundos y 939 milésimas, 122 menos que Hamilton, que apunta este año a igualar el récord histórico de títulos del heptacampeón alemán Michael Schumacher.

Desde la segunda fila arrancarán el holandés Max Verstappen (Red Bull), ganador los dos últimos años en Austria, que arrancará tercero; y el inglés Lando Norris (McLaren).

Q3 CLASSIFICATION



It was CLOSE between the Mercedes pair!



Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0