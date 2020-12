Valtteri Bottas se adjudicó la pole position en el GP de Sakhir

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputará de nuevo en Bahréin.

Bottas dominó este sábado la sesión de calificación al cubrir los 3.543 metros de la reducida pista -se rueda en el anillo exterior, casi dos kilómetros más corto que el que alberga el Gran Premio de Bahrein- en 53 segundos y 377 milésimas, 26 menos que inglés George Russell, que sustituye en Mercedes a su compatriota el ya séptuple campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, positivo en covid-19.

Russell, de 22 años y habitual piloto de Williams, cumplió a la perfección y se quedó a sólo dos centésimas del tiempo de Bottas, que firmó su decimosexta 'pole' desde que pilota en Fórmula 1.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial -a 12 puntos de Bottas- saldrá tercero, desde la segunda fila, que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sergio Pérez saldrá quinto, al lado del ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri).

Almost nothing in it at the top 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hdAkmvxvms