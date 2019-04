Valtteri Bottas y la victoria en el GP de Azerbaiyán: "Todo estuvo bajo control"

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) declaró este domingo, tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, que tuvo que defenderse de su compañero, el británico Lewis Hamilton, pero que "todo estuvo bajo control".

"Esta victoria sienta realmente bien. Cuando arrancas desde la 'pole', esperas una carrera sin percances. Cuanto menos drama haya, mejor. No tuve la mejor salida. Después de patinar en China, tal vez fui demasiado cuidadoso. Lewis tuvo una mejor salida, así que llegamos emparejados a las curvas 1 y 2. Fue una competición buena y respetuosa entre los dos y estoy contento de que pudiera acabar delante de él", comentó Bottas tras la carrera en declaraciones que difunde Motorsport.

"Lewis fue muy rápido y pudo ponerme bajo presión al final de la carrera, por lo que tuve que asegurarme de no cometer errores", agregó.

Bottas dice que "fue una carrera dura, aunque no pasaran grandes cosas por delante". "Lewis me estuvo presionando en todo momento, por lo que no pude cometer errores. Pero, sinceramente, todo estuvo bajo control y estoy contento de haber visto la bandera a cuadros. Solo es mi quinta victoria y sienta genial", reconoció.