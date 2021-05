Verstappen: El tercer puesto en la qualy no es lo que quería, pero seguimos siendo competitivos

El holandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará desde la tercera plaza de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Portugal, tercero del Mundial de F1, admitió en el circuito de Portimao que "el tercer puesto no es lo que quería", pero que siguen siendo "competitivos" y que "todo será distinto en carrera".

"El tercer puesto, por supuesto, no es lo que queríamos, pero no está tan mal, después de que me anularan un tiempo de vuelta en la Q3 (la tercera y decisiva ronda de la clasificación), que en realidad hubiera supuesto la vuelta rápida, a pesar de que perdí tiempo al irme largo en la curva 4", opinó Verstappen, de 23 años, segundo en el Mundial; a un solo punto del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.