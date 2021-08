Vettel fue descalificado del GP de Hungría tras finalizar con menos de un litro de combustible

El piloto alemán Sebastian Vettel (RedBull) fue descalificado tras ser segundo en el GP de Hungría de la Fórmula 1, donde fue investigado por no terminar con gasolina suficiente.

Vettel había terminado segundo, pero con el correr de las horas fue castigado por no cumplir con el artículo 6.6.2 de la normativa técnica, que señala que los autos deben llegar por lo menos con un litro de gasolina en el tanque de su monoplaza al final de la carrera.

De acuerdo a lo informado por la FIA, se estableció que el piloto tenía 0.3 litros en lugar del litro mínimo requerido.

De esta forma el alemán fue excluido de la clasificación de la carrera. El podio quedó liderado por Esteban Ocon, seguido por Lewis Hamilton y en el tercer puesto remató Carlos Sainz.

.@CarlosSainz55 has been promoted to third following the disqualification of second place finisher.#essereFerrari 🔴 #HungarianGP pic.twitter.com/GwulUdPcwG