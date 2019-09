Vettel se quejó tras las clasificatorias: En el segundo intento me tocaba a mí tener rebufo

Expresó su molestia luego de que no se cumpliera el plan que tenían previsto dentro del equipo Ferrari.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se quejó tras la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de que él ayudó a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, en su primer intento, pero que en el segundo le "tocaba" a él tener rebufo (que cortara el aire delante de su auto) y que tendrán que "revisarlo internamente".

"Me hubiera gustado salir antes a pista, pero teníamos... da igual. No estoy contento porque mi primera vuelta fue solo, sin rebufo, y era el plan para el peor escenario posible. El segundo intento era tiempo para tener mi rebufo, pero no lo tuve", declaró.

Vettel se mostró visiblemente enfadado por lo ocurrido, sobre todo porque no se cumplió el plan que tenían previsto dentro del equipo: "Era mi turno, pero no llegué. Necesitas tener algo de diferencia con el auto de delante; no fue lo ideal y creo que internamente tenemos que revisarlo, pero es lo que es".

Además, el alemán cuatro veces campeón del mundo de F1 (2010-2013) defendió la maniobra de los pilotos de frenar a propósito para no ser el primero en abrir la vuelta y tener rebufo a pesar de que no les diera tiempo, menos a Charles Leclerc y a Carlos Sainz, de completar el segundo intento en la Q3: "Bueno, el rebufo supone mucho tiempo, entre tres y 5 décimas y es lo que buscas aquí".