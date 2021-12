¡Ya es sir Lewis! Hamilton fue nombrado caballero por el príncipe Carlos

El británico Lewis Hamilton, que el pasado domingo se quedó a las puertas de lograr su octavo título mundial de Fórmula 1, fue nombrado este miércoles caballero por el príncipe Carlos en reconocimiento a su carrera deportiva.

Hamilton, que optaba a superar a Michael Schumacher en títulos mundiales, cedió el campeonato en la última carrera en Abu Dabi, en una emocionante última vuelta contra el holandés Max Verstappen.

El piloto británico fue coronado este miércoles en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, en la que estuvo presente junto a su madre.

Hamilton es el cuarto piloto de Fórmula 1 en ser nombrado caballero, tras Jack Brabham, Stirling Moss y Jackie Stewart, y el primero estando aún en activo.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp