Lucas Di Grassi fue penalizado y Sebastien Buemi quedó al tope de la grilla

El piloto brasileño Lucas Di Grassi fue penalizado por la organización de la Fórmula E y quedó excluido de la qualy a raíz de una infracción.

Según informó la cuenta oficial del evento que se desarrolla en el Parque O'Higgins, Sebastien Buemi quedó al tope de la grilla de salida a raíz de la sanción a Di Grassi.

La carrera comienza a las 16:00 horas.

#BREAKING : @Sebastien_buemi is now promoted to the top of the grid for the 2019 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix https://t.co/6YVxTuyErz

Can @LucasdiGrassi fight his way back to the top of the pack following his exclusion from qualifying? 🥊 T-minus 30 minutes until lights out!



Brazil are you backing your Champ? 🇧🇷 #SantiagoEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/dEbtWKmbfn