Maximilian Gunther mostró calidad para ganar el Santiago E-Prix 2020 de la Fórmula E

El piloto alemán Maximilian Gunther (BMW Andretti) se alzó con la victoria en el Santiago E-Prix de la Fórmula E este sábado, logrando su primer triunfo en la serie de los monoplazas eléctricos.

En una reñida carrera que estuvo rodeada de las altas temperaturas en el Parque O'Higgins, Gunther logró sobreponerse al gran arranque del neozelandés Mitch Evans, quien tuvo el liderato durante las primeras vueltas.

Al pasar las curvas 10 y 11 del circuito, Oliver Rowland (Nissan) protagonizó un contacto con Sam Bird, el cual hizo caer al británico al puesto 19.

Recogiendo el impulso, Gunther avanzó sobre Edoardo Mortara para avanzar a la tercera ubicación.

