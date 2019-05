Alberto Heller chocó en la última jornada del Rally de Chile

La organización del Mundial de Rally confirmó que el piloto nacional Alberto Heller (Ford) chocó en la jornada final del Rally de Chile que se disputa en Concepción, cuando era el mejor representante local en la categoría WRC2.

Heller disputaba palmo a palmo el primer puesto con el japonés Takamoto Katsuta (Ford), pero un problema en el kilómetro 16,8 de la segunda etapa de este domingo lo dejó al margen de la pelea.

La información emanada desde el WRC fue que, al menos, él y su navegante, José Díaz, están en buenas condiciones, pero al estrellarse, el vehículo fue incapaz de cruzar la meta y por ello quedó relegado en la competencia debido a que tuvo que abandonar.

Por ello, el mexicano Benito Guerra quedó con el segundo puesto de la categoría y el argentino Martín Scuncio junto a su acompañante, la chilena Javiera Román, son terceros.

El mejor chileno en estos momentos es Cristóbal Vidaurre, que está quinto.

¡ @BenitoGuerra ya es SEGUNDO 🥈! Después de la etapa 14, un incidente deja fuera a Alberto Heller y la tripulación mexicana toma la segunda posición.

Benito Guerra takes 2nd! After SS14, an incident leaves Alberto Heller out of the race and the Mexican crew takes 2nd place 🥈 pic.twitter.com/bc9Fs1f6Pl