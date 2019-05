Alberto Heller: Después de mi accidente quedé tranquilo porque me sucedió atacando

El piloto nacional Alberto Heller (Ford) dijo que terminó con buenas sensaciones su actuación en la sexta fecha del Mundial de Rally que se disputó en nuestro país, pese a su abandono obligado en la jornada final a causa de un vuelco.

"El balance es positivo, pudimos sumar aproximadamente 300 kilómetros muy valiosos y elevamos nuestro ritmo en un gran porcentaje. Estas son carreras de autos, cuando uno sale a empujar fuerte, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y tomar estos riesgos, pueden pasar estas cosas", dijo AlAireLibre.cl.

"Después de mi accidente me quedo muy tranquilo porque me pegué la piña atacando, no fue un error, fue parte de lo que podía pasar. Pasó en una curva rápida en quinta, a 140 kilómetros por hora, se me fue la cola del auto, choqué contra un pequeño árbol y empecé a rodar", agregó.

"No me puedo amargar, solo ponerme contento. Primero, por el buen ritmo y porque la fecha salió bien. El apoyo que tuve fue impresionante, nunca pensé que iba a tener tanta gente conmigo, el próximo año vamos a tener nuestra revancha así que a darle con todo", comentó para finalizar con una frase sobre la actuación de los locales en Concepción.

"Hay una pequeña frustración, en el WRC2 no se metió ningún piloto chileno. Estaba sacando la cara por Chile y lástima que los otros pilotos tuvieron accidentes también, era parte de la carrera del Rally Mobil, pero la cabeza estaba puesta en el WRC2, pero no me voy a echar a morir, estoy recién empezando a competir como quiero hacerlo", concluyó.