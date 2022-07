El chileno Emilio Fernández competirá este fin de semana en el Rally de Estonia

El piloto chileno Emilio Fernández enfrentará este fin de semana por cuarta vez el Rally de Estonia y llegará cargado de energía tras su notable actuación en Italia, en junio, cuando fue séptimo en la categoría WRC2.

La primera vez en Estonia del piloto fue en 2019, cuando el Rally fue válido por el campeonato europeo y culminó en la casilla 11°. En 2020, ya por el Mundial de Rally, Fernández debió abandonar por fallas mecánicas, pero en la temporada pasada sonrió al culminar en la octava plaza.

"Para este año, el objetivo es hacer una buena carrera, intentar de no cometer errores, andar bien en los tiempos. Replicar un poco lo vivido en Italia. Será difícil porque el terreno no nos acomoda tanto como en Sardegna, pero saldremos a luchar para alcanzar ese ritmo", comentó Fernández, quien será navegado por el español Axel Coronado.

La competencia largará este jueves con el tradicional shakedown, última instancia de puesta a punto de los autos y desde las 13:38 horas en Chile (17:38 GMT), comenzará la competencia contra el reloj.

"Esta carrera me gusta. Si bien todas tienen algo que me seducen, esta particularmente tiene algo que me atrae, por algo vamos por cuarto año a correr acá, aunque no en todas las versiones han sido válidas por el Mundial. Los caminos son espectaculares", adelantó Fernández.

"Es un proceso que llevamos casi con 4 años y se está demostrando ahora. Queremos ratificar que lo de Italia no fue suerte, sino que fruto de este trabajo. Va a ser una fecha importante para mí y tengo la sensación de que hace mucho rato estoy debajo del auto, cosa que no es real, pero tengo ese sentir. También me va a servir para realizar una buena previa antes del RallyMobil de Quillón (29 al 31 de julio). Quiero sacarle provecho a Estonia para llegar súper fuerte a Chile, demostrando que el ritmo y la velocidad están". sentenció.

El WRC de Estonia contempla 314,26 kilómetros cronometrados, divididos en 24 tramos.

"En esta carrera, que suele ser muy rápida y se asimila un poco a lo que uno vive en el rally en Osorno o Quillón, no por composición del piso sino que por velocidad, me va a ayudar para saber que setup (configuración del auto) elegir y con cuál está trabajando el resto de pilotos como Andreas Mikkelsen o Chris Ingram, ver cómo ellos enfrentan estas condiciones", concluyó.