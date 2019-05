El líder del Mundial se volcó en la octava etapa del Rally de Chile

El líder del Mundial, el belga Thierry Neuvile (Hyundai) se volcó durante la octava etapa del Rally de Chile que se disputó este sábado en el sector de María Las Cruces.

El europeo y su navegante, Nicolas Gilsoul, se encuentran bien a pesar de la espectacularidad del accidente, por el cual hicieron circular bandera roja en la Súper Especial. Por este problema, Neuville se vio forzado a abandonar, lo que ya fue confirmado por el sitio oficial.

Hasta su actuación en este octavo tramo, Thierry Neuville marchaba como tercero en el Overall, pero bajará su tiempo y posiblemente pierda el liderato del Mundial cuando acabe el Rally de Chile.

El estonio Ott Tänak, quien es líder de la competencia en nuestro país, dijo una vez completada la octava Súper Especial señaló que un accidente como el que sufrió el belga "puede pasarle a cualqueira en un lugar así. Estas dos etapas son muy duras para los neumáticos".