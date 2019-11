Sébastien Ogier fichó por Toyota tras la partida de Ott Tänak

El piloto francés Sébastien Ogier (35 años), seis veces campeón del Mundial de Rally, fichó por el equipo Toyota Gazoo Racing, según confirmó el equipo japonés.

El galo, que este año vio cómo el estonio Ott Tänak le impidió ganar por séptima vez el mundial, pilotará el año que viene el Yaris WRC que dejó, precisamente, el actual campeón del mundo, quien emigró a Hyundai.

El pasado jueves se conoció que la firma francesa Citroën abandonaba el Mundial de Rally, aduciendo que precisamente Ogier dejaba la escudería.

El corredor francés, seis veces campeón del mundo, anunció el día anterior que dejaba Citroën, por lo que la empresa decidió abandonar el mundial "por la falta de un piloto ganador disponible para la próxima temporada."

Ogier, de 35 años, comenzó su andadura en 2009 en el Citroen Junior Team, donde se formó antes de pasar cuatro años en Volkswagen antes de recalar en el M-Sport de Ford, donde estuvo hasta este año, cuando regresó a Citroën.

We are pleased to confirm an exciting, all-new driver line-up for the 2020 season:



👥 Sébastien Ogier / Julien Ingrassia

👥 Elfyn Evans / Scott Martin

👥 Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen



