Thierry Neuville salió ileso de su vuelco en la octava etapa del Rally de Chile

El equipo Hyundai Motorsport confirmó que el piloto belga Thierry Neuville, líder del Mundial, salió ileso luego del espectacular accidente que protagonizó en el kilómetro 13,9 de la octava etapa del Rally de Chile, pese a lo cual se retiró de la competencia.

Según informó la cuenta oficial, después de ser examinado en un hospital de Concepción "podemos confirmar felizmente que Thierry no tiene fracturas ni lesiones después de su vuelco".

Luego, a través de un comunicado, el equipo dio a conocer que el belga volverá a competir recién en el Rally de Portugal.

- Revisa el video del vuelco.

#WRC ⚠️ UPDATE @thierryneuville After being examined at the hospital in Concepcion we can happily confirm Thierry has no fractures or injuries after his roll this morning on SS8! #HMSGOfficial #RallyChile