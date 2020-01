Dallas Mavericks anunció que retirará la camiseta número 24 en honor a Kobe Bryant

Este domingo, el equipo de la NBA Dallas Mavericks anunció que retirará este domingo la camiseta 24 de su plantilla, en honor al legendario Kobe Bryant, quien durante esta jornada falleció en un fatídico accidente de helicóptero.

Así lo comunicó el dueño de la franquicia en un comunicado publicado en sus redes sociales, en las que señaló que "estamos shockeados y devastados por la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna. Kobe fue un embajador para nuestro deporte, una leyenda premiada y un ícono global. Por encima de todo eso, fue un padre muy dedicado y cariñoso. Su legado trasciende al básquetbol, y nuestra organización ha decidido que el número 24 nunca más será utilizado por un Dallas Maverick".

Además, añadió que "nuestros corazones están con todas las vidas perdidas y las familias impactadas por esta terrible tragedia. Enviamos nuestras condolencias y rezos a Vanessa y la familia Bryant, la organización de los Lakers y a los fanáticos de Kobe Bryant en todo el mundo", dice el comunicado de Cuban publicado por la prensa de los Mavericks".

Bryant falleció en Calabasas, California, junto a su hija Gianna y otras ocho personas.

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ