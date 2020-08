Clubes de baloncesto rechazan reanudar la Liga Nacional sin público

Los clubes que participan en la Liga Nacional de Baloncesto expresaron su preocupación por las complicaciones que atraviesan en el difícil escenario producido por la pandemia del coronavirus y además se mostraron reacios a reanudar la actividad sin público en las tribunas.

El campeonato, proyectado para un regreso en octubre, tiene a varios de sus equipos aproblemados financieramente, y según indicó a El Mercurio el presidente de Las Animas, José Méndez, "no tenemos ningún ingreso y solo gastos... No se terminó la liga y dejamos de ganar unos 30 ó 40 millones de pesos, mínimo, en recaudaciones".

Desde el club chilote ABA Ancud, su mandamás, Francisco Arrey, señaló al mismo matutino que para ellos "es inviable jugar a puertas cerradas. Si baja el aporte municipal, por las razones lógicas de la pandemia, y no nos dejan vender entradas, derechamente no jugamos".

"No es lo mejor volver sin público, porque es una buena fuente de ingresos. Además, habría que hacer exámenes de Covid-19 al cuerpo técnico y jugadores y eso significa plata. Sin venta de entradas, ¿cómo lo hacemos?", cuestionó por su parte Sandro Ovando, presidente de CEB Puerto Montt.

En contraparte, en Universidad de Concepción están preparados para jugar sin público, "porque no están las condiciones para recibir gente en los gimnasios", manifestó Sergio Montoya, gerente técnico del club.