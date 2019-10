La Liga Nacional de Baloncesto suspendió todos los partidos de este domingo

La Liga Nacional de Baloncesto anunció que fueron suspendidos todos los partidos programados para este domingo.

El certamen publicó en su cuenta de Twitter que "debido a la contingencia nacional, se suspenden los partidos programados para hoy domingo 20 de octubre. Se había suspendido la Conferencia Centro y ahora, también el Sur".

De esta forma, quedan pospuestos los duelos de CEB Puerto Montt ante Deportes Castro y de Las Animas frente a CD Ancud.

La publicación de la Liga Nacional de Baloncesto:

ATENCIÓN, debido a la contingencia nacional, se suspenden los partidos programados para hoy, domingo 20 de octubre. Se había suspendido la Conferencia Centro y ahora, también el Sur. NO se jugarán los partidos entre @cebpuertomontt vs @deportescastro y @cd_lasanimas vs @CdAncud.