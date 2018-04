Las Animas doblegó a Los Leones y se coronó campeón de la Liga Nacional de baloncesto

CD Las Animas superó por 77-67 a CDC Los Leones este sábado en el Coliseo "Antonio Azurmendy" de Valdivia y se coronó campeón de la Liga Nacional de baloncesto por primera vez en su historia.

Los "fantasmas" se impusieron por 4-1 en la llave al mejor de siete partidos ante los "felinos" y se quedaron con el trofeo del certamen.

El máximo anotador del encuentro fue Arnold Louis para los locales con 23 puntos, seguido por sus compañeros Brandon Lamar Robinson y Luis Torres con 19 positivos.

En los de Quilpué, Lisandro Rasio logró un doble-doble tras convertir 13 unidades y sumar 14 rebotes.

Tras el partido, el técnico del elenco campeón, Jorge Luis Alvarez, afirmó que "no jugamos demasiado brillante, pero luchamos. Nos pasó la cuenta un poco el cansancio, me hago responsable porque a algunos jugadores casi no los roté. Pero eran los que consideré que tenían que estar. Siento una emoción grande".

Por su parte, el base Franco Morales afirmó que "vivimos momentos difíciles como club. Descendidmos a la segunda división de la Liga Saesa. Mucha gente decía que este equipo no iba a ganar ningún título y aquí estamos. Logramos algo increíble".