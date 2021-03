Avión de Utah Jazz tuvo que aterrizar de emergencia tras embestir una bandada de pájaros

El avión que llevaba al plantel de Utah Jazz desde Salt Lake City a Memphis para jugar ante los Grizzlies vivió una curiosa situación, pues tuvo que aterrizar de emergencia.

Según un informe de Delta Airlines, compañía de la aeronave, ésta embistió una bandada de pájaros y obligó a que el piloto regresara al aeropuerto de origen.

El avión impactó con una o varias aves y perdió el motor izquierdo, por lo cual hubo que volver a Salt Lake City.

.@fox13 has learned that members of the @utahjazz are on a plane that had to be re-routed to the @slcairport.



Per @flightaware the plane was headed to Memphis when it was diverted back to SLC. The plane took off around 1:15 and landed back down at 1:40 p.m.



📸@SpencerJosephTV pic.twitter.com/NVeyz34LjD