Barack Obama se sumó a los lamentos por la trágica muerte de Kobe Bryant

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se sumó al luto por la trágica muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, en un accidente de helicóptero ocurrido este domingo en Calabasas, California.

"Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable", declaró.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.