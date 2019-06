Drake recibió "inesperado" tuiteo de Macaulay Caulkin durante partido de los Raptors

El rapero Drake presenció otra vez una de las finales de la NBA entre Toronto Raptors y Golden State Warriors y en esta ocasión recibió una "inesperada" publicación de Macaulay Caulkin, reconocido protagonista de las dos primeras entregas de "Mi Pobre Angelito".

El intérprete llegó el domingo al Air Canada Centre para el segundo encuentro de la serie decisiva del baloncesto estadounidense y lo hizo con un polerón que en su parte trasera tenía una imagen de "Kevin McCallister" con la leyenda "Kevin???", haciendo alusión a las recordadas películas.

Como el músico se sentó en la primera fila, la vestimenta pudo verse desde todas las traseras, donde estaba ubicado el actor neoyorquino, quien le lanzó un tuiteo: "Hola, Drake. Estoy justo aquí, hermano, envíame un mensaje. Te veo en el asado".

Según explicaron desde medios internacionales, la alusión de Drake en su polerón fue a la ausencia de Kevin Durant en los de Oakland.

Hey @Drake I'm right here, bro. DM me. See you at the BBQ. pic.twitter.com/GTHMKg6LWU