"Es él o yo": la fuerte pelea entre Chris Paul y James Harden

Una fuerte noticia sacudió a la NBA en las vísperas a un nuevo Draft dado que de acuerdo a lo informado por el periodista especializado Vincent Goodwill la relación entre Chris Paul y James Harden, las dos máximas figuras de Houston Rockets, es "insalvable" y el base habría solicitado el traspaso a otro equipo.

Desde la temporada 2012-13, cuando llegó vía traspaso desde Oklahoma City Thunder, Harden se convirtió en amo y señor del elenco texano, transformándose en una de las estrellas de la liga.

La llegada de Chris Paul para acompañar a Harden pareció ser una solución para las aspiraciones de campeonar del cuadro de Houston e incluso durante la semana, el gerente general del equipo, Daryl Morey, adelantó que irán por una tercera estrella para aspirar a quedarse con un esquivo título.

"James Harden & Chris Paul haven't been on the same page all season. They went weeks, I'd say months, without talking. Both sides engaged in petty grievances during practices & games, resulting in Harden saying 'It's him or me' and CP3 [requesting a trade]." — @VinceGoodwill pic.twitter.com/nCCuzMOsZk