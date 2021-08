Estrella de la NBA mostró dramático rescate de su hijo que cayó a una piscina

El jugador de Philadelphia 76ers Andre Drummond mostró en sus redes sociales el dramático momento en que tuvo que arrojarse a una piscina para salvar a su pequeño hijo.

La estrella de la NBA escribió en su posteo en Twitter que "no todos los héroes usan capa. La peor pesadilla de los padres. Nadie fue lastimado en este video".

En el registro se ve cómo Drummond se arroja rápidamente a la piscina cuando el menor cae al agua, pese a que se encontraba junto a otros adultos.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk