Ex campeón de la NBA Kenny Smith abandonó estudio de TV en apoyo a protestas de jugadores

El ex campeón de la NBA con Houston Rockets Kenny Smith abandonó el estudio donde se encontraba en apoyo a la protesta de los jugadores por el ataque que recibió el ciudadano afroamericano Jacob Blake de parte de la policía de Wisconsin.

El retirado deportista aseguró en la transmisión que "como hombre negro, como ex jugador, creo que es mejor para mí apoyar a los jugadores y no estar aquí esta noche", para luego retirarse del set.

Este martes se suspendió toda la jornada de los playoffs de la NBA a raíz del boicot que inició Milwaukee Bucks como protesta debido a los siete balazos que recibió Blake el pasado domingo de parte de la policía tras ignorarlos e ingresar a su automóvil.

"As a black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight."



Kenny Smith walks off the set in support NBA players 👏



pic.twitter.com/ghWKgssCzK