Ex compañero de Jordan se defendió: Si me guarda rencor, arreglemos esto como hombres

El ex jugador de Chicago Bulls Horace Grant acusó a Michael Jordan de mentir en el documental "The Last Dance" y le pidió "arreglar las cosas" como hombres.

Según sostuvo el ex basquetbolista, la serie de Netflix "es divertida, pero todos sus compañeros sabemos que el 90 por ciento de lo que contó no tiene que ver con la realidad".

"Lo que sale es para montar el documental, si es que se le puede llamar documental", lanzó Grant.

Luego, señaló que la supuesta "figura guerrera" de Jordan con sus compañeros y apuntando a que él, Grant, fue fuente para uno de los libros en que está basada la producción, "es mentira, mentira y mentira. Si quiere, que venga para hablar o arreglarlo como hombres".

"Hablemos de eso. O podemos resolverlo de otra manera. Pero, aun así, él sale y dice esto de que yo fui la fuente detrás... la santidad de ese vestuario nunca pondría nada personal ahí fuera", continuó en palabras que reprodujo ESPN.

Además, apuntó al autor del libro "The Jordan's Rules", Sam Smith, pues "si su trabajo era un reportero de investigación, debía tener dos fuentes para escribir un libro, supongo. ¿Por qué Jordan solo me señalaría a mí?".

En ese sentido, criticó a Jordan por "violar" los códigos de camarín y contar anécdotas como la de marihuana y mujeres en su primer día como jugador. "Dijo que yo era soplón, pero aún cuenta su año de novato yendo a una habitación de un compañero viendo coca, marihuana y mujeres".