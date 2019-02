Ex entrenador de la NBA pidió que eliminen el All Stars: "Es una vergüenza"

Jeff Van Gundy, ex entrenador de New York Knicks y Houston Rockets, comentarista de ESPN y también seleccionador nacional de Estados Unidos en las ventanas FIBA, criticó con dureza el último partido All Stars de la NBA y pidió su eliminación.

"Todo lo que tienes que hacer es botar y anotar bandejas. Utilizar este partido para lanzar 160 triples, es una vergüenza", comentó el entrenador.

"Los jugadores no quieren jugar", agregó el estratega, remarcando que no exige la intensidad de una final, pero sí "un poco más de esfuerzo" por parte de los participantes.

Van Gundy fue técnico de la Conferencia Este en el All Stars de 2000, partido que perdió por 137-126 contra la Conferencia Oeste, dirigido por Phil Jackson.

En ese pleito, claramente hubo momentos espectulares y de distensión, pero estrellas como Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Vince Carter, Grant Hill y Allen Iverson mostraron sus dotes defensivas para subir la intensidad del choque.