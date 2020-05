Ex estrella de la NBA reveló que le robaron sus medallas olímpicas

El astro de New York Knicks Patrick Ewing perdió las preseas que logró en 1984 y en 1992.

Patrick Ewing, integrante del Salón de la Fama del Baloncesto en Estados unidos, reveló que le robaron sus dos medallas olímpicas, las que ganó en 1984 y 1992.

"Mi casa fue allanada en Nueva York, y me robaron las medallas", dijo el ex astro de los Knicks en The Dan Patrick Show, según consignó ESPN.

Ewing integró el equipo universitario que conquistó el Oro en Los Angeles 1984, y ocho años después también fue parte del histórico Dream Team que arrasó en Barcelona 1992, junto a Michael Jordan, "Magic" Johnson y Larry Bird.

"Tuve la suerte de poder llamar al ex presidente de USA Basketball, Jerry Colangelo, y conseguirme dos medallas de reemplazo", agregó Ewing.

El ex jugador de New York Knicks también reveló que le habían robado el anillo de campeonato universitario (NCAA) que había ganado en 1984, pero logró recuperarlo porque "alguien trató venderlo en eBay".