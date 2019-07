Fuerte sismo en California obligó a suspender partidos de la Liga de Verano de la NBA

Un fuerte sismo de 7,1 grados en la escala de Richter en California obligó a suspender algunos encuentros de la Liga de Verano de la NBA.

El movimiento telúrico, con epicentro a 17 kilómetros al norte de Ridgecrest al sur del estado, provocó que el encuentro en el que Orlando Magic derrotaba 75-59 a San Antonio Spurs no pudiera ser finalizado.

Lo mismo pasó con el choque entre New York Knicks y New Orleans Pelicans, en el que estos últimos vencían por 80-74. Ambos partidos se disputaban en Las Vegas, donde también se sintió con fuerza el temblor.

Por otro lado, el duelo entre Phoenix Suns y Denver Nuggets ni siquiera llegó a arrancar, incluso con los dos equipos en el estadio.

Mira cómo se sintió el temblor en los duelos de la Liga de Verano de la NBA:

Esse vídeo é assustador, as instalações do ginásio balançando no momento em que o jogo é paralisado por causa do terremoto.



Parece que o 7.1 graus de magnitude, é o maior desde 94 na região.pic.twitter.com/E2DfGgfbm1