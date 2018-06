Golden State quedó a un paso del título tras batir a Cleveland en la tercera final de la NBA

Golden State Warriors volvió a imponer su poderío, y con un encendido Kevin Durant, venció a domicilio por 110-102 a LeBron James y Cleveland Cavaliers, ganando así su tercer duelo consecutivo en la serie final de la NBA.

Con este resultado (29-28, 29-24, 23-31, 21-27), el quinteto de Oakland quedó a un paso de conquistar el bicampeonato, cuando juegue el cuarto partido este viernes, nuevamente en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio.

Durante los primeros minutos, los Cavs, jugando en casa, salieron prendidos con el apoyo del público y con un increíble LeBron James, quien desató la euforia popular con una espectacular jugada personal.

Sin embargo, ese dominio en la primera y segunda parte no fue suficiente para contener a Kevin Durant, quien tomó el rol de estrella y lideró a los visitantes, con un disminuido Stephen Curry, para dar vuelta el partido en el tercer cuarto.

El último parcial fue vibrante, llegando a estar 96-96 en los compases finales. No obstante, tanto Curry como Durant soltaron la mano para asestar dos triples que fueron mortales para los Cavs, que quedaron duramente golpeados para el choque de este viernes.

En la estadística, Kevin Durant fue la mejor mano de la cancha, con 43 puntos, 13 rebotes y siete asistencias; LeBron James fue el jugador más destacado pese a la derrota, pues registró un triple-doble de 33 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes; y Curry, héroe del segundo partido, sólo marcó 11 enteros.

Más información en instantes.

FINAL STAT LINES from the @warriors Game 3 victory in Cleveland!



Kevin Durant: 43 PTS, 13 REB, 7 AST

Steph Curry: 11 PTS, 6 AST, 5 REB

Draymond Green: 10 PTS, 9 AST

Jordan Bell: 10 PTS, 6 REB#DubNation #NBAFinals



LBJ: 33 PTS, 11 AST, 10 REB

Kevin Love: 20 PTS, 13 REB pic.twitter.com/jJfMkDOKaf