"I have a dream": San Antonio Spurs homenajeó a Martin Luther King en duelo ante los Clippers

El alero Tobias Harris se acercó al triple-doble con 27 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias y Los Angeles Clippers detuvieron su racha de cinco derrotas consecutivas tras imponerse a domicilio por 95-103 a San Antonio Spurs, equipo que homenajeó a Martin Luther King en la previa al MLK Day que se celebra este lunes.

Los Clippers (25-21), con su cuarta victoria en los últimos 10 partidos, marchan en el segundo lugar de la División Pacífico.

El base Patrick Beverly sumó doble-doble de 18 tantos, 12 rebotes -todos defensivos-, repartió cinco asistencias y recuperó cuatro balones que lo dejaron como el líder de la defensa de los Clippers.

Los Spurs (27-21) con la derrota perdieron terreno en la competición por el liderato de la División Suroeste y después de que iniciaron empatados en el primer lugar de ese grupo con Houston Rockets de Houston, concluyen la jornada a medio partido de sus vecinos tejanos.

La derrota fue la segunda consecutiva que sufren los Spurs en su campo del AT&T Center, donde tienen marca de 18-7.

Durante el encuentro los Spurs homenajearon a Martin Luther King con un video en el entretiempo en el cual mostraron su reciente visita al Museo en Memphis, mientras Patty Mills habló sobre la importancia de la jornada que se conmemora este 21 de enero.

“We are honored and proud to celebrate the legacy of the Reverend Dr. Martin Luther King Jr.”@Patty_Mills addressed our Spurs family pregame about honoring the life of MLK. pic.twitter.com/59ljIN56ye