¡Insólito! Kawhi Leonard fue vetado en cafeterías y locales de striptease

Kawhi Leonard remeció a la NBA al recalar en las filas de Los Angeles Clippers. Sin embargo, si movida generó molestias tanto en la ciudad de California como en Toronto, Canadá, siendo vetado por algunos locales comerciales.

En Los Angeles, una famosa cadena de cateferías, "Alfred Coffe" declaró en redes sociales que se reservaban el derecho de servir "a Kawhi Leonard, Paul George o cualquier otra persona afiliada a Los Clippers".

¿El motivo? Los dueños son simpatizantes de los Lakers. Sin embargo, la empresa "entregó disculpas", asegurando que fue una broma del momento.

En Canadá la situación es similar. En Toronto no le perdonan su partida, que amargó la conquista del primer anillo en la NBA. Por esa razón, el MVP de las finales ante Golden State no es bienvenido en varios locales, destacando un reconocido "night club" que ofrecía servicios especiales (bailes gratis) a los jugadores de los Raptors.

"No más bailes para Kawhi", se lee en el cartel de Zanzibar, que tomó la drástica medida esta semana.

No more lap dances for Kawhi @ Zanzibar. 👋🏽🏀 @Raptors pic.twitter.com/W9rCi9jfjU