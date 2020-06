Jugador de la NBA postuló a LeBron James a la presidencia de Estados Unidos

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James es uno de los mejores basquetbolistas de la historia con tres títulos de la NBA y en las últimas semanas, pese al receso obligado de la liga, su figura ha crecido debido a la constante lucha social que ha mantenido tras el asesinato de George Floyd.

De hecho, durante esta semana, el ex jugador de Cleveland y Miami lanzó More Than a Vote (más que un voto, en español), una organización política creada con el objetivo de combatir el absentismo electoral entre la comunidad negra en Estados Unidos.

"Queremos que vayas a votar, pero también te daremos un tutorial. Vamos a darte el contexto sobre cómo votar y que están haciendo ellos, desde el otro lado, para intentar que no votes", explicó el deportista.

Ante ello, uno de sus rivales en las finales que Cavaliers y Warriors sugirió que LeBron debiera postularse a la presidencia de Estados Unidos.

"Como competidor disfruto jugando contra él. Pero lo que ha hecho fuera de la cancha con su liderazgo en varias iniciativas merece todo mi respeto. Con suerte, espero que se presente para presidente de los Estados Unidos algún día", dijo Draymond Green, quien reconoció que no vota desde 2008, cuando Barack Obama ganó la presidencia.

Además de lo antes mencionado, LeBron se enfrentó públicamente con Donald Trump hace un par de años también luego de variadas agresiones por parte de la policía a afroamericanos.