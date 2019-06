Kawhi Leonard pasó de la frustración y la polémica a campeón de la NBA y premio MVP

El alero Kawhi Leonard, que el año pasado apenas pudo jugar con San Antonio Spurs por una polémica lesión, vivió el sueño de conseguir su segundo título de la NBA y el premio de Jugador Mas Valioso (MVP) de las Finales.

Su nuevo equipo, Toronto Raptors, venció a domicilio por 110-114 a los diezmados Golden State Warriors, en el sexto partido de la serie que ganaron por 4-2 al mejor de siete.

Leonard no fue el mejor en el sexto partido al concluir con 22 puntos y seis rebotes, pero sus brillantes actuaciones en los partidos anteriores y durante todos los play-offs le hicieron merecedor al premio de MVP al tener promedios de 28,5 puntos y el 43 por ciento de acierto en los tiros de campo.

Además hace historia al ser el primer jugador que consigue el premio de MVP en las Finales de la NBA en las dos Conferencias, la del Este y el Oeste, con equipos diferentes después que en las del 2014 lo ganó con los Spurs, que se impusieron a Miami Heat.

Entonces, Leonard logró promedios de 17,4 puntos y 6,2 rebotes, pero realizó una gran labor defensiva sobre la estrella de los Heat, el alero LeBron James, y también evitó con los Spurs que el equipo de Miami lograse su tercer título consecutivo de liga.

Leonard, que llegó traspasado a los Raptors tras pedirlo, anotó 732 puntos durante los play-offs, la tercera mejor marca en la historia de la NBA solo superado por los 759 de Michael Jordan (1992) y los 748 de James (2018).

"La experiencia, todo el apoyo que he tenido de los directivos, de los entrenadores y de los compañeros, hicieron posible que haya logrado este nuevo premio", declaró Leonard. "Trabajé muy duro por superar momentos difíciles y ahora he tenido la recompensa".

Leonard también se une al selecto grupo de los legendarios Kareem Abdul-Jabbar (Bucks-Lakers) y James (Heat y Cavaliers) que consigue el título de la NBA con equipos diferentes.

"Estar al lado de esos dos jugadores es algo grandioso que te hace sentir muy orgulloso", destacó Leonard. "Pero todos los compañeros fueron los que hicieron posible del triunfo del equipo y del mío".

Leonard, de 27 años, ahora centrará su atención en la agencia libre y tiene hasta el 26 de junio para ejercer una opción de jugador de 21,3 millones de dólares para la próxima temporada, que se espera que rechace.