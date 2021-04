Kevin Durant recibió millonaria multa por insultos homofóbicos a actor de la serie “Friends”

El destacado alero de Brooklyn Nets Kevin Durant recibió millonaria multa por emitir insultos homofóbicos y misóginos contra el actor de la serie "Friends" Michael Rapaport, a través de las redes sociales.

Durant deberá pagar 50.000 dólares (cerca de 35 millones de pesos chilenos), según informó la NBA, organismo que emitió la sanción, por ir en contra de los valores que buscan en sus jugadores.

Fue el propio Rapaport el que usó su cuenta de Twitter para mostrar las fuertes palabras que le propinó Durant, entre las cuales se encontraban: "Eres una perra solo porque te importa cómo doy una entrevista. Todo lo que haces es chu... el cu.. de otros hombres para llamar la atención. Trump no prestó atención a tu trasero, así que ahora quieres usar a todos para tener audiencia y reír. Tu vida es una broma, maldito idiota. Pedazo de mierda".

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF