Kevin Durant y otros tres jugadores de Brooklyn Nets dieron positivo por coronavirus

Brooklyn Nets informó este martes a través de un comunicado que cuatro de sus jugadores dieron positivo por corononavirus, uno de ellos es la estrella de la NBA Kevin Durant.

Según apuntó el club, que no quiso entregar los nombres de los afectados, ya se encuentran aislados en cuarentena y bajo tratamiento médico.

Fue el propio Kevin Durant el que informó a Shams Charania, periodista de The Athletic, que es uno de los contagiados: "Tengan cuidado, cuídense y pónganse en cuarentena. Vamos a superar esto". Los otros tres nombres siguen en secreto.

El equipo dijo que actualmente está notificando a cualquiera que haya tenido contacto con los jugadores, incluidos los rivales recientes que tuvieron antes que se suspendiese el pasado miércoles la competición, y que está trabajando estrechamente con las autoridades de salud estatales y locales.

"Se les pide a todos los jugadores y miembros de la expedición que viaja con el equipo de los Nets que permanezcan aislados, controlen de cerca su salud y mantengan una comunicación constante con el personal médico del equipo", destaca el comunicado del equipo de Brooklyn.

Además reiteraron que "la salud de nuestros jugadores y nuestro personal es de máxima prioridad para la organización y el equipo está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que los afectados reciban la mejor atención posible".

La confirmación de estos cuatro nuevos jugadores que dieron positivo al coronavirus eleva a siete los profesionales de la NBA que están contagiados con el COVID-19.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this." — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020

"Durant is asymptomatic ... It was a clear message that the two-time Finals MVP was sending to the rest of the world: Be careful, stay quarantine.”



NBA Insider @ShamsCharania on his report that Kevin Durant tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/ezPC7qAvux — Stadium (@Stadium) March 17, 2020