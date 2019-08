Kobe a Shaquille: Si hubiera ida más al gimnasio, tendría 12 anillos de la NBA

Si bien Kobe Bryant y Shaquille O'Neal eran una dupla letal en la NBA, son reconocidos sus desencuentros cuando eran compañeros en Los Angeles Lakers, algo que el ex escolta revivió en una entrevista, asegurando que el otrora pívot pudo haber sumado al menos 12 títulos de la NBA si hubiese sido más consistente a la hora de trabajar su físico.

"Shaq hubiera sido el mejor de todos los tiempos, sin dudas. Él es el primero en decirlo. Tenía una fuerza jamás vista, era una locura. Tú conoces a los tipos de su tamaño, generalmente son un poco tímidos y no quieren ser altos, no quieren ser grandes. Pero a él no le importaba, era sucio, competitivo, vengativo... Si hubiera ida más al gimnasio, tendría 12 anillos de la NBA", dijo de entrada en una entrevista con el empresario Patrick Bet-David en el marco de una convención.

"Él y yo nos sentábamos a hablar muchas veces de esto, de qué hubiera pasado si no fuera un vago y tuviera el culo en forma", agregó.

Kobe rememoró una discusión durante un partido en Pheonix. "Él solía decir 'Kobe no me pasa el balón' y la prensa hablaba sobre eso. Y yo pensaba 'Si estuvieras en forma...'. En un partido de nuestro primer año, en un tiempo muerto, Shaq me dijo 'Hey, estoy libre'. Volvimos al juego y pasó lo mismo, me dijo 'Estoy abierto'. Y luego me dijo '¿Vas a pasarme el balón o no?'. A lo que respondí: 'Vete al demonio, puedes tomar el rebote si fallo mi tiro'", relató.

Los Lakers con la dupla Bryant-O'Neal ganó tres títulos (2000, 2001 y 2002), y además perdió la final de 2003.