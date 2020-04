La NBA analiza reducir sueldos a la mitad y realizar toda la fase final en Las Vegas

La NBA propuso que los jugadores tomen una reducción de sueldo del 50 por ciento a partir del 15 de abril, y también analiza la opción de realizar la fase final de la presente temporada íntegramente en Las Vegas.

Ante la posibilidad de un recorte salarial a la mitad, la NBPA (el sindicato de jugadores) respondió que solo aceptarán una disminución del 25 por ciento y a partir del 15 de mayo.

Según publica The Athletic, ambas partes discuten qué hacer financieramente si la temporada regular 2019-20 no se reanuda, incluida la posibilidad de retener hasta el 25 por ciento de los salarios restantes de los jugadores en un depósito de la liga.

