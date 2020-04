La notable reacción de Ginóbili al ver su estatua con mascarilla

El ex basquetbolista argentino Manu Ginóbili reaccionó de buena manera luego de ver que a la estatua que tiene en Buenos Aires le pusieran una mascarilla médica, como símbolo ante la pandemia del coronavirus.

"¡Mi estatua en Buenos Aires también con mascarilla!" escribió el medallista olímpico en su cuenta de Instagram, junto a la foto en la que aparece su figura.

La iniciativa apareció como parte de una campaña de concientización, ya que a partir de este miércoles el uso del implemento será obligatorio en la población.

Además, Ginóbili usó su Twitter para ofrecer consejos referidos a la mascarilla. "Cuantas más personas usen mascarillas en público, más efectivas se tornarán para todos", apuntó.

"A la gente le pido que tenga paciencia, un poco más. Es frustrante, pero en muchos lugares del mundo lo han menospreciado y están a la vista los resultados", remarcó.

🇺🇸The more people wear masks, the more effective mask-wearing becomes! #masks4all

🇦🇷Cuantas más personas usen máscarillas en público, más efectivas se tornarán para todos. https://t.co/HqUr42JIed