LeBron James respondió duramente a jugador de fútbol americano que criticó protesta antirracista

El astro de Los Angeles Lakers, LeBron James, respondió duramente al quarterback de New Orleans Saints, Drew Brees, quien criticó el gesto de arrodillarse durante la entonación del himno de Estados Unidos como protesta antirracista, realizado por el ex jugador de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick el año 2016.

El jugador de fútbol americano aseguró en una entrevista que "nunca estaré de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos de América o de nuestro país".

"¿Está todo bien en nuestro país? No, no lo está. Nos falta mucho por hacer pero al estar de pie, mostrando respeto a la bandera con la mano sobre tu corazón, es demostrar unidad", agregó.

Ante esto, "King" James escribió en su cuenta de Twitter: "¡Wow hombre! ¿Seguro que literalmente todavía no entiendes por qué 'Kap' (Kaepernick) estaba arrodillado? No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto a la bandera y nuestros soldados que mantienen nuestra tierra libre".

Mira la publicación de LeBron James en redes sociales:

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8