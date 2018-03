Leyenda de la NBA: "LeBron es más alto, más fuerte y hace más cosas que Jordan"

El ex jugador y leyenda de Detroit Pistons, Isiah Thomas, comparó a la estrella de Cleveland Cavaliers, LeBron James, con su "Majestad" Michael Jordan, asegurando que el actual campeón de la NBA tiene mejores cualidades que el retirado escolta.

"Me quedo con LeBron por encima de Jordan. Jordan te podía ganar anotando, pero este chico te gana en todo. Rebotea, asiste y mantiene a todo el mundo involucrado en el partido. Además, es más alto, más rápido y más fuerte", aseguró Thomas en NBA TV.

Ambos ex jugadores tienen una rivalidad histórica que tiene su origen en las finales del Este del baloncesto norteamericano de 1991, cuando Thomas arengó a sus compañeros de Pistons para que no se presentaran al cuarto partido ante Chicago Bulls de "Air" Jordan.

"Right now, I'm picking LeBron James over Michael Jordan." - @IsiahThomas#GameTime pic.twitter.com/PyqZBDEf1a