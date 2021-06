Los legendarios Harlem Globetrotters pidieron unirse a la NBA

Harlem Globetrotters, el legendario equipo que recorre el planeta con su show de baloncesto, le envió una carta al comisionado de la NBA, Adam Silver, solicitando sumarse "ya mismo" como una nueva franquicia a la mejor liga del mundo.

Lo curioso es que el pedido llega justo cuando en Estados Unidos se han dado varios rumores de nuevos equipos.

Fundados en 1926, los Harlem Globetrotters se convirtieron en un equipo espectáculo ante la gran diferencia que tenían con otros conjuntos de la época, aunque escasas veces participaron de torneos competitivos.

"Querida NBA. Ha pasado un tiempo desde nuestro último encuentro. Para ser exactos 72 años. Pero nosotros seguimos recordando ese día en 1949 en el que nos enfrentamos a sus campeones, los Lakers. Y por segundo año consecutivo salimos victoriosos. Fue algo extraño porque por aquel entonces en Estados Unidos los jugadores negros eran literalmente excluidos de jugar con y contra jugadores blancos", parte la misiva.

"Seguimos llenando estadios y haciendo crecer el baloncesto por todo el mundo. Cuando la NBA luchaba por atraer a algo más que unos pocos miles de aficionados, nosotros no tuvimos problemas en compartir cartel. A medida que la NBA crecía, fueron capaces de atraer a los mejores jugadores negros, recuerden quién ayudó a la NBA cuando empezó", añade.

"No nos malinterpreten, nos encanta todo lo que están consiguiendo y estamos orgullosos en cómo nuestros jugadores se están levantando para ayudar a sus comunidades. Pero no lo olviden, el básquet no sería lo que es hoy sin nosotros. Ustedes juegan en 17 países, nosotros en 122. El mundo no habría escuchado hablar nunca del Dr. James Naismith si no fuera por los Globetrotters. Hemos difundido el juego", complementa el documento.

"Como un equipo de básquet profesional legendario y de renombre mundial, pedimos al comisionado de la NBA, Adam Silver y a los propietarios todos los poderes necesarios para que los Harlem Globetrotters sean una franquicia oficial de la NBA. Ahora no. Ahora mismo", completa la nota.