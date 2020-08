Milwaukee decidió boicotear quinto partido ante Orlando en protesta por ataque de la policía a Jacob Blake

Milwaukee Bucks decidió no presentarse a jugar ante Orlando Magic en el quinto partido de su serie de playoffs en protesta por los siete balazos que recibió el ciudadano afroamericano Jacob Blake en Wisconsin por parte de la policía.

Los directivos y jugadores de los Bucks hicieron acto de presencia en el AdventHealth Arena, pero mientras el plantel de los Magic calentaba en la cancha sus rivales permanecieron en el vestuario.

El pasado lunes, el entrenador del cuadro de Wisconsin, Mike Budenholzer, dijo sobre el incidente policial que "Blake estará en la mente de jugadores, técnicos y directivos durante el partido de hoy".

"Tenemos un partido muy importante para nosotros, pero lo sucedido es mucho más importante que cualquier partido o entrenamiento en Orlando", agregó.

Jacob Blake fue baleado a quemarropa por la policía en la localidad de Kenosha el domingo mientras ingresaba a su vehículo ignorando las instrucciones de los oficiales, y tras ser operado sus cercanos afirmaron que solo "un milagro" le permitirá volver a caminar.

