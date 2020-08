NBA suspendió los partidos de esta jornada tras protesta de Milwaukee Bucks

La NBA, por medio de un comunicado, informó que los tres duelos a disputarse este miércoles fueron postergados, tras la protesta y "boicot" de Milwaukee Bucks, que no se presentó al partido ante Orlando Magic, en medio de las protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre afroamericano que fue baleado por la policía en Winconsin y quedó con parálisis.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.