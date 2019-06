New Orleans Pelicans eligió a Zion Williamson como el número uno en el Draft de la NBA 2019

New Orleans Pelicans seleccionó este jueves al alero Zion Williamson, de la Universidad de Duke, como el número uno en el Draft de la NBA, el cual se celebró en el Barclays Center de Brooklyn.

Williamson, un atleta de más de dos metros y 130 kilos quien, a punto de cumplir 19 años, es un talento generacional debido a su combinación de tamaño, fuerza, velocidad y habilidad, fue la fuerza dominante en el baloncesto universitario la temporada pasada.

Como estudiante de primer año, promedió 22,6 puntos, 8,9 rebotes, 2,1 robos y 1,8 tapones, en camino a ser nombrado el ganador del premio Wooden Award como mejor jugador de la nación. De hecho, ha sido comparado con LeBron James, una de las figuras más espectaculares en el baloncesto norteamericano.

Más atrás, en esta misa selección, Memphis Grizzlies eligió a Ja Morant como número dos en el sorteo universitario de la NBA, mientras que New York Knicks tampoco sorprendió al escoger con el número tres al alero RJ Barrett, compañero de Zion Williamson en Duke.

Revisa a continuación los primeros 10 lugares en el Draft de la NBA 2019:

1 - Zion Williamson (Duke, New Orleans Pelicans)

2 - Ja Morant (Murray State, Memphis Grizzlies)

3 - RJ Barrett (Duke, New York Knicks)

4 - De'Andre Hunter (Virginia, Atlanta Hawks)

5 - Darius Garland (Vanderbilt, Cleveland Cavaliers)

6 - Jarrett Culver (Texas Tech, Minnesota Timberwolves)

7 - Coby White (North Carolina, Chicago Bulls)

8 - Jaxson Hayes (Texas, New Orleans Oelicans)

9 - Rui Hachimura (Gonzaga, Washington Wizards)

10 - Cam Reddish (Duke, Atlanta Hawks)