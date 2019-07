Ricky Rubio es oficialmente jugador de Phoenix Suns

El base español Ricky Rubio anunció su firma como nuevo jugador de Phoenix Suns, equipo en el que lucirá el dorsal '11'.

"Realmente emocionado con este gran desafío. Hola @Suns, vamos a divertirnos un poco", indica el seleccionado español en un mensaje subido en sus redes sociales, en las que publica fotografías firmando el contrato junto a James Jones, director general del club, y con su nueva camiseta.

"Es un jugador fenomenal. Hace que todos los que le rodean sean mejores. No podíamos estar más contentos de añadir un jugador de su calibre y experiencia a nuestra franquicia", indicó Jones.

Rubio, de 28 años, ocupa la quinta plaza entre todos los jugadores en activo en asistencias por partido y el segundo en robos por encuentro.

Las dos últimas campañas las jugó en Utah Jazz, con 12,9 puntos; 5,7 asistencias; y 4,1 rebotes de promedios

El cuadro de Arizona destacó que Rubio es uno de los cinco jugadores de la historia de la liga estadounidense que están entre los veinte primeros en asistencias y robos por partido junto a mitos como Jason Kidd, Magic Johnson, John Stockton y Chris Paul.

Quinta selección del Draft 2009 de la NBA por Minnesota, no llegó a este equipo, procedente de Barcelona, hasta 2011. Jugó sus primeras seis temporadas en la NBA con los Timberwolves.

... Officially official 🖊 Really excited with this big challenge. Hello @Suns let’s have some fun. pic.twitter.com/4AohTjFFwd