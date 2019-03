13:01 - 12/03/2019

Serge Ibaka y Marquese Chriss se fueron a los golpes en la NBA

El jugador de Toronto Raptors Serge Ibaka y el de Cleveland Cavalierse Marquese Chriss se fueron a los golpes en la NBA durante el partido que enfrentó a ambos equipos el lunes. (Video: Youtube/subscribe to me or ill eat your dog)