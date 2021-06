Shaquille O'Neal sorprendió con un radical cambio físico: No podía seguir así

El ex pívot de la NBA Shaquille O'Neal contó que 2020 fue uno de los años más duros de su vida, en donde las tragedias lo golpearon de lleno e impactaron en su estado anímico y terminaron afectando su salud y su físico.

"Mi hermana falleció, luego Kobe Bryant, y también otras 28 personas fallecieron. Fueron muchas pérdidas. Fue un año realmente malo, y no quería hacer nada", se lamentó el ex jugador de 49 años, quien intentó canalizar la angustia y los momentos de depresión con comida y largas horas de maratones televisivos.

"Cuando eso sucede, pero quieres evitar otro tipo de problemas, hay dos cosas que puede hacer: comer y Netflix", aseguró la leyenda de la NBA.

Sin embargo, antes de que finalizara un 2020 para el olvido, el cuatro veces campeón de la NBA tomó consciencia de lo que estaba sucediendo y recapacitó sobre sus malos hábitos alimenticios después de ver a un "anciano de unos 70 años con músculos por todos lados".

"Vi a este hombre de 70 años allí, y tenía músculos por todas partes. Así que decidí cambiar. Empecé a comer mejor y a tomar mejores decisiones", reconoció.

Fue así que comenzó su dieta: "No más pan, no más galletas de chocolate y limón a altas horas de la noche, no más pasteles, nada de eso. He estado haciendo esto durante seis meses, y solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo y espárragos u otras verduras. Porciones muy pequeñas y comer todos los días me ha ayudado a perder 25-30 libras (11 y 13 kilos)", contó.