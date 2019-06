Sorpresa en la NBA: Kevin Durant anunciará su decisión de quedar como agente libre

Kevin Durant es una de las máximas figuras actualmente en la NBA, por lo que sorpresa causó el anuncio que hará el alero durante esta tarde para quedar como agente libre, tras tres años vistiendo la camiseta de Golden State Warriors.

La propia cuenta de la liga estadounidense informó sobre la noticia que dará a conocer el alero, por lo que se comienza a especular sobre su nuevo destino en la liga estadounidense de baloncesto.

Durant no vivió su mejor momento con los de Oakland en la reciente temporada, debido a múltiples lesiones que lo afectaron durante el semestre para terminar perdiendo las Finales de la NBA ante Toronto Raptors.

Kevin Durant will reportedly announce his free agency decision tonight. Where will he go?@TomPennLAFC and @AschNBA discuss on #FreeAgentFever pic.twitter.com/1CSOyXRZHz